Sophie CLUZEL : « Rendre les choses plus simples, plus souples et opérationnelles autour du handicap… »

Il y a eu le temps d’échanges avec le président du Département, Patrick GENDRAUD. Les membres de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’auront pas été omis des priorités en matière de discussions. Ni, et c’est une évidence, la direction de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et ses partenaires où la Secrétaire d’Etat a fait étape. Quant à la rencontre avec les familles, elle garantira son lot d’émotions et de témoignages poignants : ils démontrèrent le désarroi de celles et ceux (les aidants) qui vivent le handicap au quotidien. Ne restait alors que le passage obligé auprès des médias afin de tirer les leçons de cette visite…

PERRIGNY : A l’écoute, attentive, prenant des notes, et redonnant de l’optimisme et de l’espoir à la vingtaine de personnes présentes lors de cette séquence directe en phase avec la problématique du handicap, Sophie CLUZEL aura pris le temps. Bousculant quelque peu le timing d’un après-midi de visite à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne, très serré.

En marge des diverses rencontres que la représentante du gouvernement s’était octroyée avec toutes les composantes institutionnelles, associatives et familiales ayant trait au sujet, elle s’accorda une brève pose. Histoire de répondre aux interrogations des journalistes. En voici un condensé…

Comment améliorer le quotidien des personnes handicapées en France ?

La certification aux droits à vie des personnes handicapées est indispensable. C’est pour cela que je réalise le tour de France des MDPH. Vous le savez, de nouveaux droits ont été octroyés depuis le 01er janvier. Ils représentent un levier supplémentaire pour alléger la charge des équipes pluridisciplinaires. Il nous faut faire confiance aux personnes, à la fois sur l’expression de leurs besoins et de leurs attentes, dans un esprit de partenariat. C’est pourquoi l’Etat a décidé de soutenir la politique du handicap qui est partagée avec les départements et les associations. Ces trois acteurs peuvent vraiment changer la donne à l’avenir s’ils opèrent dans la concertation…

Justement, alléger les charges imputables aux familles n’est-il pas le meilleur moyen pour que ces dernières soufflent un peu ?

Nous y concourons ! L’octroi à vie de l’allocation adulte handicapé à partir de l’âge de 20 ans, si le taux du handicap possède un impact important sur la vie quotidienne à hauteur de 80 %, est l’une de ses réponses favorables que nous mettons en place. Il est totalement irrespectueux de redemander un certificat médical tous les trois ans à ces familles alors que l’on sait que la situation ne peut évoluer de façon positive. Il y a aussi d’autres possibilités telles que la reconnaissance de qualité de travail adulte handicapé à vie, la carte mobilité inclusion, le premier complément d’allocation enfant pour l’éducation sur vingt ans…On va d’ailleurs allonger l’octroi des compensations à la scolarisation en s’appuyant sur des dispositifs efficaces comme ULIS ou la présence d’accompagnants sur le cycle scolaire.

Parmi les problèmes observés par les personnes handicapées, celui de la mobilité représente une réelle entrave à l’insertion professionnelle ou à la pratique d’activités de loisirs…

Effectivement. APF France Handicap a publié un sondage pour connaître le ressenti de ces personnes. C’est vrai que le problème de la mobilité reste entier. Il nous faut donc travailler sur le cheminement, le parcours, la qualité d’usage de ce parcours. Par exemple, un arrêt de bus peut être accessible mais le cheminement pour y parvenir ne l’est pas. Nous sommes dans une vision très cloisonnée dans cette possibilité de circuler en totale liberté

Quelles sont les possibilités offertes aux aidants lorsqu’ils ont envie de faire une pause, et de s’accorder un temps de répit…

Le gouvernement prend en compte dans sa stratégie sur laquelle il travaille en direction des aidants cet aspect de leur quotidien. En complémentarité avec l’action d’Agnès BUZYN, nous étudions diverses pistes de solutions de répit pour soulager les aidants. Un service d’accompagnement qui exerce son activité en totale confiance avec les personnes vient à domicile pour se substituer le temps d’un week-end à la famille. Cette méthode qui se nomme le relayage ou le balluchonnage nous vient du Canada.

Il nous faut également identifier les solutions de répit qui existent et qui ne sont pas encore connues de toutes les associations gestionnaires. C’est l’un des enjeux du numéro unique que nous avons créé, afin de recenser le nombre de place d’accueil disponibles.

Face à la sacro-sainte lenteur administrative qui perdure en France, comment accélérer les processus ?

Il est clair que les équipes de la MDPH doivent pouvoir travailler de manière plus rapide quand elles ont de nouveaux dossiers en instance. On est à la fois dans cette injonction contradictoire où l’on doit faire du sur-mesure et répondre aux demandes urgentes. L’Etat, service facilitateur, est là précisément aujourd’hui pour montrer sa mobilisation. Et apporter son aide aux associations gestionnaires et au département. C’est tous ensemble que nous améliorerons le processus en simplifiant les choses, en les rendant plus souples et opérationnelles, et surtout en faisant changer le regard que l’on peut porter sur les personnes handicapées, notamment sur le sujet de l’employabilité…

Ambassadrice de cette démarche qui doit se construire et se partager avec le concours des Conseils départementaux, Sophie CLUZEL rappela en guise de conclusion à cet entretien que vingt-cinq millions d’euros venaient d’être alloués à l’harmonisation du système informatique des MDPH au plan national. Comblant ainsi un retard vieux d’une douzaine d’années !

Déployé avec la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie, et en appui des besoins des MDPH, l’outil numérique tel, utilisé dans l’Yonne, devrait améliorer les choses à l’avenir, représentant une bonne méthode gérée en coresponsabilité.